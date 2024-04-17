Bu baharatları yiyen Alzheimer riskini sıfırlıyor, beyin sağlığını zımba gibi yapıyor… Hali hazırda yemeklerde kullanılan birçok baharat çeşidi bulunur. Bu baharatlar aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek amacıyla da farklı tariflerle tüketilir. İşte onca baharat arasında beyin sağlığınızı zımba gibi yapacak ve Alzheimer riskini sıfırlayacak o baharatlar…

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Sağlık uzmanları tarafından da baharatlar ile uygulanması önerilen çeşitli tarifler farklı birçok hastalığın tedavisinde aktif olarak kullanılır.

Ancak o kadar fazla baharat çeşidi vardır ki bu baharatların her biri farklı bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Yoğurda, suya, süte veya bala katılarak tüketilen birçok baharat herkesin muzdarip olduğu birçok sağlık sorunu için şifa kaynağı olur.

İşte sağlık için çeşitli faydalar sunan baharatlar arasında yer alan 4 çeşit baharat beyin sağlığınızı zımba gibi yapmakta oldukça etkili oluyor.

Sağlık uzmanlarının açıkladığı bu 4 baharat, beyin sağlığınızı koruyarak Alzheimer olma riskini adeta sıfırlıyor.

İşte, Alzheimer riskini sıfırlayan o baharatlar…

Binbir çeşit baharat arasında yer alan bu 4 baharat adeta beyin sağlığının ilacı olarak öneriliyor. İnsanların yaşlandıkça beyinde hafızayı, bilişi, ruh halini ve odaklanmayı etkileyen doğal değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle, beyin sağlığını iyileştirmenin ve Alzheimer hastalığını önlemenin etkili bir yöntemi, beyni güçlendiren gıdaların tüketilmesidir.

Tamda bu noktada Express.com'da yer alan habere göre, Alzheimer riskini azaltan baharatlar listelendi. Bu 4 mucize baharata bakıldığında ise herkesin sıklıkla kullandığı zencefil dikkatleri üzerine çekiyor.

Zencefil sadece sindirim sağlığı için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığı için de güçlü özelliklere sahiptir. Zencefil, bol miktarda fitokimyasal ile oksidatif strese karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bunun stresi bitirdiği biliniyor ve Alzheimer hastalığına önemli bir katkıda bulunduğuna inanılıyor.

Zencefilin hemen ardından ise zerdeçal geliyor. Zerdeçal, besin açısından zengin, güçlü bir baharattır. Birincil bileşeni olan kurkumin, beyin keskinliğini koruyan nöroprotektif niteliklere sahiptir. Zerdeçal hafıza fonksiyonunu geliştirmeye, beyin bulanıklığını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olur.

Birbirine görüntü olarak çok benzeyen zencefil ve zerdeçalın ardından yine benzer bir baharat olan tarçının oldukça etkili olduğu biliniyor. Tarçın, Alzheimer ve Parkinson hastalığıyla ilişkili beyindeki proteinlerin birikmesini engelleyen antioksidanlar açısından zengindir.

Baharatın yüksek antioksidan içeriği, nöronların yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olarak öğrenme ve hafıza oluşumunu desteklemenin yanı sıra, beyni stresin olumsuz etkilerinden korur.

Son olarak ise bu üç baharatın görünümünden farklı olan karabiber beyin sağlığınız için etkili olan son baharat olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada en çok kullanılan baharatlardan biri olan karabiber aynı zamanda beyin sağlığı için de mükemmel bir baharattır.

Karabiberdeki birincil tıbbi bileşen, önemli antioksidan seviyelerine sahip olan piperindir. Bu antioksidanlar sağlıklı beyin hücrelerini hasara karşı korur. Ayrıca karabiber beyindeki kimyasal yolları aktive ederek bilişsel işlevi ve hafızayı güçlendirir.