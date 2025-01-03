Bu bankada hesabı olan yaşadı: 1 yıl boyunca o işlemler bedava!

Haber Merkezi

Denizbank, 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak yeni bir kampanya duyurdu.

MobilDeniz üzerinden yapılacak para transferlerinde, yalnızca Denizbank müşterilerine özel olarak bir yıl boyunca masrafsız işlem imkanı sunulacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, MobilDeniz üzerinden gerçekleştirecekleri para transferlerinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

Ancak, bu avantaj yalnızca Denizbank müşterisi olanlara tanınacak ve müşteri oldukları gün itibarıyla geçerli olacak.

Kampanyanın tek istisnası ise resmi tatillerde yapılan transferler; bu dönemde masrafsız işlem geçerli olmayacak.

İşte kampanyanın detayları:

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanyadan 2025 yılı boyunca MobilDeniz’den ilk kez DenizBank müşterisi olan kişiler faydalanabilir.

Müşteri olduktan sonraki 2 iş günü içerisinde kampanya tanımlanır.

Kampanyadaki masrafsızlık MobilDeniz’den DenizBank müşterisi olanlar için, müşteri oldukları gün itibarıyla 1 yıl süreyle tanımlanacaktır.

Resmi tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri kampanya dahilinde değildir.

Sağlanacak olan muafiyet sadece MobilDeniz üzerinden yapılacak olan para transferlerinde geçerlidir.

DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.