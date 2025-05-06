Bu bebek ürünü yasaklandı: Tüm raflardan tek tek toplatılıyor

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek ürünleriyle ilgili kritik bir güvenlik uyarısı yapıldı.

Yetkililer, satışı yapılan bir bebek ürününün potansiyel risk taşıdığını belirterek derhal geri çağrıldığını duyurdu.

Ebeveynlerin bu ürünü kullanmamaları gerektiği vurgulandı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Bebekler için üretilen ve piyasada yaygın olarak satılan Ergee markalı ahşap diş kaşıyıcısında ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde ürünün kolayca kırılabildiği ve kırılan parçaların bebekler tarafından yutulma riskinin yüksek olduğu açıklandı.

Uzmanlar, bu durumun boğulmaya yol açabilecek tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Tüketicilere yapılan çağrıda, bu ürünün kesinlikle kullanılmaması ve en kısa sürede satış noktalarına iade edilmesi gerektiği belirtildi.