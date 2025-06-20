Bu dondurmaların satışı yasaklandı: Sağlığı tehdit ediyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan denetimler sonucunda ABD’de Unilever Manufacturing (US) Inc., yanlış etiketleme ve eksik alerjen uyarısı nedeniyle 6.668 kutu Rocky Road dondurmayı piyasadan toplatma kararı aldı.

Söz konusu ürünlerin, Breyers Çikolatalı Trüf etiketiyle ambalajlanmış olsa da, kapaklarında Rocky Road ifadesi ve badem içeriği yer alması nedeniyle market dolaplarında teker teker toplanıyor.

Yanlış etiketlemenin, özellikle ağaç yemişi alerjisi olan bireyler için ciddi risk taşıdığı belirtilirken ürünü satın alan tüketicilerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar da yapıldı.

DERHAL İADE EDİN!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu geri çağırmayı, ciddi sağlık riski düşük ancak geçici ya da geri döndürülebilir etkiler görülebilme ihtimalleri nedeniyle Sınıf II olarak değerlendiriyor.

Geri çağırma kapsamında yer alan dondurmanın ise, Breyers markasına ait Rocky Road adlı ürün olduğu belirtiliyor.

Bu dondurmanın, dış ambalajında Breyers Çikolatalı Trüf etiketi taşıdığı ve 1,5 qt'lik plastik kaplarda satışa sunulduğu ancak, kapakta badem içeriği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, dış ambalajın yanlış olması nedeniyle tüketiciler yanıltılabiliyor.

Geri çağırma kapsamına dahil olan 6.668 kutu ürünün, JUL1026GB3 lot numarası ve 077567457288 barkod kodu ile tanımlandığı belirtildi.

Bu partiye ait ürünleri elinde bulunduran tüketiciler ve işletmeler, ürünleri tüketmemeli, satmamalı veya dağıtmamalıdır. Etkilenen kutular atılmalı ya da satın alındığı noktaya iade edilmelidir.