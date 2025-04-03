Bu ekmekler yasaklandı: Tüm marketlerden toplatılıyor

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Rhode Island’ın Providence şehrinde, süt alerjisi olanları tehlikeye atabilecek bir geri çağırma başlatıldı.

Panaderia Salvadorena Inc., süt içermemesi gereken 14 onsluk Quesadilla de Queso ekmek paketlerini geri çağırıyor.

Süt alerjisi bulunan bireyler, bu ürünü tükettiklerinde ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlarla karşılaşabilirler.

Rhode Island Sağlık Bakanlığı (RIDOH) tarafından yapılan inceleme sırasında, söz konusu ekmek paketlerinin yanlışlıkla süt içerdiği ve bu ürünlerin, aslında sadece ekşi krema ve tereyağı içermesi gereken ambalajlarda dağıtıldığı tespit edildi.

Yapılan soruşturma, bu hatanın şirketin paketleme sürecindeki geçici bir arızadan kaynaklandığını ortaya koydu.

İADESİ İSTENİYOR

Şirket, ürünleri satın alan kişilerin geri çağrılan Quesadilla de Queso ekmeklerini satın aldıkları yere iade etmelerini istiyor.

Süt alerjisi olanların bu ürünleri tüketmeden önce dikkatli olmaları ve olası sağlık risklerini göz önünde bulundurmaları öneriliyor.