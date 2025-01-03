Bu fişleri sakın uzatmayın! İşte uzatma prizine asla takılmaması gerekenler...

Yağmur Dinç

Uzatma kablosu, özellikle pratiklik sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Ancak bazı cihazlar, güvenlik ve performans açısından uzatma kablosuna bağlanmamalıdır.

Elektrik açısından risk yaratmak, yangın kadar kötü sonuçlara yol açabilir.

Uzatma için tehlikeli olabilecek cihazlar haberimizde...

Elektrikli fırınlar ve ocaklar, çok yüksek enerji çekerler ve bu tür cihazlar, uzatma kabloları üzerinden çalıştırılmamalıdır çünkü kablonun ısınmasına, yangın riskine ve cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Klimalar da çok yüksek güç tüketir ve uzatma kablosuna bağlanmaları tehlikeli olabilir.

Elektrikli ısıtıcılar, genellikle yüksek güç çeker ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırıldığında, kablonun aşırı ısınmasına yol açabilir.

Çamaşır ve kurutma makinesi gibi büyük cihazlar da yüksek elektrik gücü tüketir ve uzatma kablosu kullanımı, cihazın arızalanmasına veya güvenlik riski oluşturmasına neden olabilir.