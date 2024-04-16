Bu fiyata en dolu SUV! Chery Omoda 5 özellikleri ve fiyatı 2024
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Çin’in en büyük ve köklü otomobil üreticilerinden Chery Automobile bünyesinde yer alan Chery Türkiye, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Otomobil almak isteyenler için sıfır araç fırsatları birbirinden Chery'de farklı modellerle satışa sunuluyor.

Lüks ve SUV kategorisinde bulunan araç fiyatları ile gündeme gelen Chery, büyük ilgi görüyor.

Hem şehir içi kullanıma uygun tasarımıyla hem de geniş iç hacmiyle Omoda 5, SUV araç kategorisinde yer alıyor.

2024 Chery Omada 5 comfort, luxury ve excellent serileri güncel fiyat listesi ve Omada 5 özellikleri haberimizde.

Chery Omoda 5 fiyat listesi 2024

Comfor Paket Fiyatı: 1.303.000 TL.

Luxury Paket Fiyatı: 1.393.000 TL.

Excellent Paket Fiyatı: 1.503.000 TL.

Teknik Veriler

Motor Hacmi cc : 1.598

Motor Gücü kw (PS) : 183HP (136.kW)

Maksimum Tork : 275/2.000-4.000

Silindir Adedi : 4

CO2 Salımı (gr/km) : 207

Ön/Arka Fren: Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk

Performans

Maksimum Hız 206

Hızlanma 0-100 km/s (sn) 8,6

Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)

Düşük Hız (lt) 11,9

Orta Hız (lt) 8,5

Yüksek Hız (lt) 7,6

Çok Yüksek Hız (lt) 9,8

Ortalama (lt) 9,1

Yakıt Deposu (lt) 51

Süspansiyon

Ön: McPherson Süspansiyon

Arka: Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon

Boyutlar ve Kapasiteler

Uzunluk (mm) 4400

Genişlik (mm) 1830

Yükseklik (mm) 1588

Aks Mesafesi (mm) 2630

Bagaj Hacmi (lt) 378

Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) 1423

Lastik Ebadı 215/60R17 veya 215/55R18