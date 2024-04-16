Bu fiyata en dolu SUV! Chery Omoda 5 özellikleri ve fiyatı 2024

Çin’in en büyük ve köklü otomobil üreticilerinden Chery Automobile bünyesinde yer alan Chery Türkiye, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Otomobil almak isteyenler için sıfır araç fırsatları birbirinden Chery'de farklı modellerle satışa sunuluyor.
Lüks ve SUV kategorisinde bulunan araç fiyatları ile gündeme gelen Chery, büyük ilgi görüyor.
Hem şehir içi kullanıma uygun tasarımıyla hem de geniş iç hacmiyle Omoda 5, SUV araç kategorisinde yer alıyor.
2024 Chery Omada 5 comfort, luxury ve excellent serileri güncel fiyat listesi ve Omada 5 özellikleri haberimizde.
Chery Omoda 5 fiyat listesi 2024
Comfor Paket Fiyatı: 1.303.000 TL.
Luxury Paket Fiyatı: 1.393.000 TL.
Excellent Paket Fiyatı: 1.503.000 TL.
Teknik Veriler
Motor Hacmi cc : 1.598
Motor Gücü kw (PS) : 183HP (136.kW)
Maksimum Tork : 275/2.000-4.000
Silindir Adedi : 4
CO2 Salımı (gr/km) : 207
Ön/Arka Fren: Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk
Performans
Maksimum Hız 206
Hızlanma 0-100 km/s (sn) 8,6
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
Düşük Hız (lt) 11,9
Orta Hız (lt) 8,5
Yüksek Hız (lt) 7,6
Çok Yüksek Hız (lt) 9,8
Ortalama (lt) 9,1
Yakıt Deposu (lt) 51
Süspansiyon
Ön: McPherson Süspansiyon
Arka: Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon
Boyutlar ve Kapasiteler
Uzunluk (mm) 4400
Genişlik (mm) 1830
Yükseklik (mm) 1588
Aks Mesafesi (mm) 2630
Bagaj Hacmi (lt) 378
Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) 1423
Lastik Ebadı 215/60R17 veya 215/55R18