Bu görsele bakanların %97’si baykuşu göremedi! Peki siz fark edebilecek misiniz?

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Sosyal medyada hızla yayılan bu görsel zeka testi, dikkat ve görsel algı yeteneğinizi ölçüyor.

Onlarca güvercin arasına ustaca gizlenmiş bir baykuş var. Ancak onu ilk bakışta fark edebilmek neredeyse imkansız!

Bu tür bulmacalar odaklanma ve detaylara dikkat etme becerisini geliştiriyor. Görsele dikkatlice bakın ve baykuşu bulmaya çalışın.

Kendinize 5 saniye verin ve baykuşu fark edip edemediğinizi test edin. Eğer bulabilirseniz, gerçekten dikkatli bir gözlemcisiniz demektir.

İşte o resim...

Resimde birçok güvercin bulunuyor ve bu güvercinlerin arasına gizlenmiş bir baykuş yer alıyor.

Sizden istediğimiz resimdeki baykuşu 5 saniye içerisinde bulmak. Eğer 5 saniye içerisinde baykuşu farkedebilirseniz bu sizin ne kadar hızlı düşünebildiğiniz ve keskin görüşlü olduğunuzu ortaya çıkarır.

Acele edin süre daralıyor...

Zamanınız bitmek üzere.

5...

4...

3...

2…

1...

Ve süre bitti...

Baykuşun nerede saklandığını bulabildiniz mi? Bulamayanlar için bulmacanın sonucunu paylaşıyoruz.

İşte resimdeki baykuşun bulunduğu yer...