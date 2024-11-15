Bu hatayı herkes yapıyor! Meğer onu kullanmak balın yapısını bozuyormuş…

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Kahvaltı sofralarının sevilen tatlı eşlikçilerinden olan süzme bal sağlık açısından sunduğu faydaları nedeniyle de tüketim tercihleri arasında yer alıyor.

Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olan ve 7’den 70’e hemen herkesin severek tükettiği süzme balı tüketirken yapılan o hata ise balın yapısını bozuyormuş.

Sofraya getirmeden hemen önce tabağa aktarılan balın içerisine koyduğunuz o kaşık meğer kullanılmaması gerekenler arasında yer alıyormuş.

BALI ONUNLA TÜKETMEYİN!

Sağlık açısından birçok faydası olan balı yanlış ekipmanla tüketmek yapısını bozan en büyük hataların başında yer alıyormuş.

Süzme balı tüketirken dikkat etmeniz gereken materyallerden olan metal kaşık balın yapısının bozulmasındaki en büyük etkenlerdenmiş.

Metal kaşıkla temas halinde olan bal kimyasal reaksiyona girebileceğimden balın içeriğinde bozulmalar meydana getirebiliyormuş. Özellikle de nemli ya da ıslak metal kaşıkların bal ile temas etmemesi balın yapısını koruması için oldukça önemliymiş.

Bal servis edilirken metal kaşık yerine tahta kaşık kullanılması balın besleyici değerlerini kaybetmeden doğal yapısını korumadaki en sağlıklı yöntemlerin başında yer alır.