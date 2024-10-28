Bu hatayı yapan bin pişman: Eğer peteklere kıyafet asıyorsanız...

Yağmur Dinç

Kışın evlerde çamaşır kurutmak büyük bir dert...

Birçok kadın ise peteklerin üzerinde kurutmayı tercih ediyor.

Kaloriferin ısısı ile çabucak kuruyan kıyafetler işimize gelse de, aslında büyük bir zarara yol açıyor.

Hem sağlık açısından, hem de fatura...

SAKIN KURUTMAYIN

Peteklerde çamaşır kurutmak her ne kadar kolay bir işlem olsa da aslında bize fazlasıyla zarar veriyor.

Kalorifer peteğine astığınız kıyafetler ıslak olduğu için petekteki sıcaklık ortama yayınlayacak ve direkt olarak kıyafette hapsolacaktır.

Sadece doğalgaz faturamıza değil sağlığımıza da düşman.

Çünkü ıslak kıyafet sıcaklıkla karşılaşınca ortamda nemli ve rutubetli bir hava oluşacaktır bu nemli hava solunum sistemimiz için bir tehdit unsuru.

Ortamın sıcaklığı azaldığı gibi ortamda bulunan doğal nem dengesi de değişecek ve özellikle üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkarıyor.