Bu iki ürün mucizeler yaratıyor! Zeytinlerinize bunlardan ekleyin zeytinleri hem tatlı hem de yumuşak yapsın! Zeytinlerinize koyacağını iki mucize ürün sayesinde acılıktan eser kalmayacak. İşte zeytinlerinizin acılığını alacak ve yumuşak olmasını sağlayacak o ürünler…

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Zeytin, dünya çapında yaygın bir biçimde tüketilen bir besindir ve Türkiye, zeytinin anavatanı olarak bilinen ülkelerden biridir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol miktarda üretilen zeytin, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biridir.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir öğesi olan zeytin, aynı zamanda pizzalar, simitler ve ekmekler gibi birçok farklı yemeğin lezzetini artırmak için kullanılır. Ancak, ara sıra yediğiniz zeytinin aşırı derecede acı olabileceğini fark edebilirsiniz.

Bu durumda, bilmeniz gereken bir mutfak mucizesi bulunmaktadır.

Zeytinin acısını almak için su ve kostik soda kullanmanız gereklidir. Kostik soda, zeytinin ilk hasat edilip kazanlara alındığı anda da kullanılır.

Tamamen bozulmamış zeytinlere ve büyük bir dikkatle uygulanacak, çok daha hızlı ama aynı zamanda daha kolay bir yöntem.

Her kilogram zeytin için bir litre su ve 20 gram kostik sodadan oluşan bir çözelti hazırlayın, soğumasını bekleyin ve daha sonra önceden temizlenmiş ve yıkanmış zeytinleri içine daldırın, burada sekiz veya on saat kalmaları gerekecek.

Gerekli sürenin sonunda zeytinleri günde iki veya üç kez değiştirerek üç gün soğuk suda bekletmeniz gerekecektir.

Zeytinleri nasıl tatlandırırız?

Siyah ya da yeşil zeytini tatlandırmak için neler yapılır? İşte cevabı sizler için derledik…

Suda bekletmek ve belirli zamanlarda sularını değiştirmek çok önemlidir. Zeytininin acısı su ile alındıktan sonra zeytinyağı, sirke, limon tuzu ve kaya tuzu gibi ürünler ile tatlandırılmalıdır.

Örnek verecek olursak; 3 kilo siyah zeytininiz varsa diğer kalan malzemelerin oranı şu şekilde olmalıdır:

İlk olarak, 6 yemek kaşığı kaya tuzu,

Sonrasında 3 yemek kaşığı sirke,

Son olarak 1 çay bardağı zeytinyağı konulmalıdır.