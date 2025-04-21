Bu kadarı da olmaz! Fil dışkısı içeren yemek yaptılar: Fiyatı şaşkına çevirdi

Haber Merkezi

Yağmur ormanlarının aromasını tabaklara taşıma hedefiyle yola çıkan restoran, kurutulmuş ve dezenfekte edilmiş fil dışkısından, bambu kurtlarına, ekşi karıncalardan yosunlara kadar birçok sıra dışı içerikle gündeme geldi.

Dünyanın gastronomi başkentlerinden biri olan Şanghay’da, doğayla iç içe bir deneyim sunma iddiasıyla kapılarını açan Canopia Restoran, menüsündeki malzemelerle adeta ağızları açık bıraktı.

Restoranın sabit tadım menüsünde bal poleniyle kaplanmış buz küplerinden, çürümüş çiçek kokularını taklit eden aromalara, hatta nehir suyundan esinlenilen içeceklere kadar her detay doğadan esinlenerek hazırlanıyor.

Ancak en çok konuşulan detay ise: Tabaklarda kullanılan fil dışkısı. Kurutulup özel yöntemlerle dezenfekte edilen dışkı, öğütülerek aroma verici olarak sunuluyor.

FİYATI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şanghay’ın Minhang bölgesindeki Maqiao kasabasında faaliyet gösteren Canopia Restoran’da yalnızca hafta sonları servis edilen ve “doğaya dönüş” temasıyla sunulan bu ekstrem menünün kişi başı fiyatı 400 sterlini (yaklaşık 16 bin TL) aşan bedeliyle dudak uçuklatıyordu.

Ancak Minhang Bölge Pazar Düzenleme İdaresi tarafından yapılan incelemelerde, bambu kurtları, karıncalar ve kurutulmuş fil dışkısı gibi aykırı malzemeleri aktif olarak tedarik edildiğinin belirlenmesinin arından, faaliyetleri geçici olarak durduruldu.