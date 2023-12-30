Bu kahve falı bir başka! Kişi başı 49 dolara bakıyor, aylık kazancı dudak uçuklatıyor… Kahve falı baktırmayı neredeyse herkes merak eder ve baktırmayı arzular. İşte, bu falcının ülke sınırlarını aşarak kahve falından elde ettiği aylık kazancı akıl almaz noktalarda…

ensonhaber.com

Bir Türk işletmeci olan ve Dr. Honeybrew adıyla baktığı fallarla servetine servet katıyor. ABD’nin New York kentide bulunan “Dr. Honeybrew’in Türk Kahvesi Odası” adlı kafesi oldukça popüler.

Dr. Honeybrew adıyla bilinen Türk işletmecisi, Türkiye’de doğmuş ardından ABD’de büyümüş ve kahve falı bakmayıda babası Orhan’dan öğrenmiş.

New York’ta oldukça popüler olan kafesinde müşterilene, kumda pişirilen Türk kahvesini ikram ediyor. Müşteriler kahvelerini içtikten sonra sıra geliyor kahve falına, fincanda bulunan telvelerin şekillerine göre “geleceklerini okuyan” Honeybrew müşterileri adeta büyülüyor.

Aylık 235 bin TL...

Honeybrew kahve falından öyle bir gelir elde ediyor ki açıkçası Türkiye dışında bu kadar talep görmesi oldukça şaşırtıcı.

Kişi başı 49 dolara (1.450 TL) fal bakan Honeybrew’in aylık geliri 8 bin doları (235 bin TL) buluyor.

Bununla da bitmiyor, ayrıca Honeybrew’in birde özel fal seansları bulunuyor. Bu seanlar içinse, kişi başı 400 dolar (12 bin TL), kurumsal fal gösterileri için de 1.400 dolar (41 bin TL) istiyor.