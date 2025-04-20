Bu karışımı poşete koyup musluk uçlarına bağlayın, bir daha kireç tutmuyor…

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Mutfakta ya da banyoda hijyenik ve şık bir görüntü elde etmek isteyenler için en dikkat çeken detaylardan biri musluklardır.

Ancak zamanla suyun içindeki kireç ve mineraller, musluk uçlarında inatçı lekeler bırakır.

Bu lekeler sadece estetik açıdan rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda su akışını da olumsuz etkileyebilir.

Musluğu ne kadar temizlerseniz temizleyin, bu kireç tabakasının kolay kolay geçmediğini bilirsiniz.

Market raflarında yer alan güçlü ve pahalı temizleyicilere para harcamadan, evdeki doğal malzemelerle bu kireçlerden kurtulabilirsiniz.

Sadece sirke, karbonat ve bir poşetle hazırlayacağınız bu yöntemle musluk uçlarındaki kireçler zahmetsizce çözülüyor.

MUSLUKTAKİ KİREÇLERİ SÖKÜP ATIYOR

Biraz beyaz sirke ve bir yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Hazırladığınız sirke ve karbonat karışımını poşetin içine koyun.

Daha sonra bu poşeti dikkatlice musluk ucuna geçirin ve sağlam bir lastikle sabitleyin. Yaklaşık 1 ila 2 saat beklemeniz yeterli.

Bu süreçte doğal asitler ve karbonat, kireci çözerek musluğun eski parlaklığına kavuşmasını sağlıyor.

Sürenin sonunda poşeti çıkarın, musluğu yumuşak bir süngerle hafifçe silin ve bol su ile durulayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.