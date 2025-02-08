Bu kısmını yiyen tuvaletten çıkamıyor; Kabızlık yok olacak...

Yağmur Uçar

C vitamini bakımından oldukça zengin olan portakalın bağışıklık sistemini destekleyen en sağlıklı meyveler arasında yer alıyor. Kış meyvesi olan portakal, birçok faydasıyla dikkat çekiyor.

Özellikle soğuk günlerde sıkça tüketilmesi tavsiye edilen portakal meyvesi, bilinmeyen bir faydasıyla da dikkat çekiyor.

Uzmanlar portakalın soyulduktan sonra kabuğu ve meyvesi arasında kalan beyaz kısmı tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

En dikkat çeken faydalarından biri kabızlığı yok etmesi...

BEYAZ KISMINI TÜKETİN

Portakalın beyaz iç kısmını kabuklardan ayırmanız gerekiyor. Bunun için normal bilinen soyma yöntemi yerine portakalı elma gibi soymanız gerekiyor.

Kabızlık sorunu yaşayanların imdadına yetişen portakalın beyaz kısmı bağırsaklarınıza hiç beklemediğiniz kadar iyi gelecek.

Meyve yerken ilk olarak 5-6 parça ağzınıza atarak iyice çiğneyin. Daha sonra dilerseniz soyduğunuz portakalı da tüketebilirsiniz.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle öne çıkan portakalın beyaz kısmını her akşam yatmadan 2 saat önce tüketmeniz gerekiyor.