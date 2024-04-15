Bu köye giden dönmek istemiyor! Bakın masalları aratmayan dünyanın en huzurlu köyü neredeymiş… Huzurun diğer adı olarak anılan bu köy doğa ile iç içe masalları kıskandıracak güzellikte. Gidenin dönmek istemediği huzurlu köy göreni hayran bırakıyor. İşte, dünyanın en huzurlu köyü…

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Doğa ile baş başa, huzur dolu bir yaşam sürmek isteyenlerin bu köy tam size göre. Dünyanın en huzurlu köyü olma potansiyeline sahip olan o köy ömre ömür katıyor.

O köyün, yemyeşil doğası ve tertemiz havası gidenlerin ciğerlerini bayram ettiriyor. Köy evleri ile kedine hayran bırakan huzurlu köye giden dönmek istemiyor.

Masalları kıskandıracak güzellikte olan bu köyün adı Giethoorn. Yemyeşil bir doğanın tam ortasına kurulan bu huzurun göbek adı olan köy doğa severler için harika bir yer.

Bakın huzurlu köy nerede…

Doğa ile içe içe bir yaşam alanına sahip olan bu Giethoorn köyü Hollanda’da bulunuyor. Overijssel eyaletinde ye alan Giethoorn köyünde araç yolu bulunmuyor. Araç yolu bulunmadığı için “Orta Çağ’dan kalma köy” olarak adlandırılan köye ulaşmak için yaya yolları, ahşap köprüler ve bisiklet yolları bulunuyor.

Aynı zamanda Venedik’e de benzetilen bu köy Hollanda’nın Venedik’i olarak da anılıyor. Bunun yanı sıra içinde araba yolu bulunmaması ve Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusuyla öne çıkan köyde 2 bin 600 kişi yaşarken, 176 ahşap köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleri bulunuyor. Hobbit köyünü anımsatan atmosferiyle resmen masallardan fırlamış gibi duruyor.

Tekne gezileri yapılıyor…

1776 ve 1885 yıllarındaki iki sel felaketinden sonra bugünkü halini alan köy, birbirine bağlanan çok sayıda kanalın etrafında kurulu evlerden oluşuyor. Öte yandan tarihi evlerin çatıları sazlıklarla kaplıyken meydanı çevreleyen kanallarda elektrikli teknelerle turistik geziler de yapılıyor.