Bu parayı bulan köşeyi dönüyor! Tanesi tam 25.000 TL değerinde…

Haber Merkezi

Koleksiyon dünyasında büyük ilgi gören hatalı basım banknotlar, nadir bulunmaları ve taşıdıkları özel detaylar nedeniyle yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Uzmanlar, bu tür paraların özgünlüğünün doğrulanmasının büyük önem taşıdığını vurgularken, sahtecilik riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye’de şu anda tedavülde olan 9. emisyon para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL değerlerinde banknotlar bulunuyor.

Ancak, eski basım hatalı banknotlar, koleksiyoncular için adeta bir hazine niteliğinde.

Açık artırmalarda rekor fiyatlara satılan bu özel paralar, yatırımcıların ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çekiyor.

BU BANKNOTLARIN TANESİ 25.000 TL DEĞERİNDE!

Koleksiyoncuların gözdesi haline gelen nadir 50.000 TL’lik eski banknotlar, yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın elinde bulunan ve hatalı basım olduğu öne sürülen özel banknotlar, tanesi 25.000 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Uzmanlar, ellerinde eski para bulunan kişilere, nadirlik durumunu araştırmalarını ve profesyonel değerlendirme yaptırmalarını tavsiye ediyor.