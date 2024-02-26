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Bu sabunu koltuk altına sürün, ne koku ne bakteri kalıyor...

Bu sabunu koltuk altına sürün, ne koku ne bakteri kalıyor... Doğal bir ter önleyici olan tuzlu sabun, kimyasal madde içermemesi ile muhteşem bir tercih olabilir. Tuzlu sabun kullanmak cildi temizler, dezenfekte eder ve içerdiği mineraller sayesinde cildi besler ve nemliliğini korur.