Bu sabunu koltuk altına sürün, ne koku ne bakteri kalıyor...

Ter kokusunu önlemek için kimyasal ürünler kullanmaya son...
Bu sabun sayesinde hayatınız değişecek.
Tuz sabunu, içeriğindeki tuz mineralleri sayesinde cilt için birçok fayda sağlayan bir sabun türüdür.
Himalaya tuzu ve kaya tuzlarından üretilen tuz sabunları, sürdürülebilir bir doğallık sağlar.
Tuz sabunu, kimyasal madde içermeyen tamamen doğal olduğundan koku yaratan bakterileri ortadan kaldırma özelliği ile koltuk altları için sağlıklı ve doğal bir deodorant olarak kullanılabilir.
İşte tuz sabunu kullanımı ve faydaları...
Tuz sabunu nasıl kullanılır?
Tuz sabununu normal sabunlar gibi kullanabilirsiniz.
Öncelikle ellerinizi ve sabunu ıslatın, sabunu ellerinizde iyice yuvarladıktan sonra ellerinize bulaşan tuz eriyiğini el, yüz veya gerektiğinde tüm vücudunuza iyice yaydıktan sonra bir sure tuzun cildinize islemesini bekleyiniz.
Daha sonra cildinizi durulayın.
Tuz sabunu cilde faydaları
İçeriğindeki mineraller, cildin nem dengesini koruyarak kuruluğu önler ve cildi nemlendirir.
Ciltteki ölü hücreleri temizler ve cildin yenilenmesine yardımcı olur.
Cildin doğal pH dengesini korur ve cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturur.
Cildin elastikiyetini artırır ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
Ciltteki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve gözenekleri temizler.
Sivilce, egzama, kaşıntı ve diğer cilt problemlerine karşı da etkilidir.
Düzenli kullanımı cildin canlı, sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.