Bu sabunu kullanan, cilt sorunlarına veda ediyor! Adeta her derde deva… Güneydoğuda yetişen bir meyve ile yapılan bu sabun adeta şifa dağıtıyor. Cilt sorunu bırakmıyor, her derde deva oluyor. İşte, o sabun ve faydaları…

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Hemen herkes çoğunlukla özgüven problemlerine neden olan birçok cilt sorunu ile karşı karşıya kalır. Türlü yöntemler ile bu sorunların üstesinden gelmeye olanak sağlayan hem medikal hem de doğal çözümler bulunur.

Güneydoğu’da yetişen ve adeta cilt sorunları için kuvvetli bir silah olan o meyveden elde edilen sabun doğal yöntemlerin babası olarak biliniyor.

Doğal ve geleneksel bir Türk sabunu olan bu sabun, hem cilt sağlığı hem de saç sağlığı için türlü faydalar sağlıyor.

İşte o mucizevi sabun…

Cildinizde meydana gelen türlü sorunları için doğal bir çözüm olan bıttım sabunu sabah akşam düzenli olarak kullanıldığında mucizelere kapı açıyor.

Menengiç ağacının meyvelerinden elde edilen bıttım sabunu cildin fazla yağlardan ve kirlerden kolayca arınasını sağlar.

Ciltteki gözenekleri açar ve ciltte canlandırıcı etki yaratır. Antibakteriyel özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu önler ve mevcut sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltteki mantar enfeksiyonlarını ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde, cildin tahriş olmuş ve iltihaplı bölgelerini yatıştırır.

Özellikle de cildin yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etki göstermesine olanak sağlayan bıttım sabunu, kırışıklıkları azaltır ve cildin genç ve sağlıklı gözükmesinde önemli bir kalmasını sağlar.