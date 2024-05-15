Bu taşı süren, o alışkanlıklarından vazgeçiyor Annelerin bebeklerini sütten kesmek için Anadolu’da sıkça kullanılan bu taş, parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıkları da yok ediyor. O bölgelere sürmeniz yeterli.

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Anadolu'nun derin kültüründe kök salmış, yıllara meydan okuyan bir çözüm var: Sabır Taşı!

Annelerin imdadına yetişen bu mucizevi madde, bebeklerin sütten kesilme dönemlerinde yaşanan zorlu süreçleri hafifletiyor.

Bebeklerinin emmeye devam etmek istediği ancak sütten kesilme zamanının geldiği dönemlerde anneler, sabır taşını kullanıyor. Birkaç gün içinde etkisini gösteriyor ve genellikle de başarılı sonuçlar veriyor.

Sabır taşı, aloe vera bitkisinin özünden elde ediliyor. Siyah renkli ve ekşi bir tada sahip olan bu taşın içeriğinde ise aloe vera, reçine ve antrokinon türevi uçucu yağ bulunuyor.

Sert yapısıyla taşa benzerlik gösteren bu karışım, adını da bu özelliğinden alıyor.

Sabır taşı nasıl kullanılır?

Bebeklerin sütten kesilme dönemlerinde yaşadığı zorlukları hafifletmek için kullanılan sabır taşı, artık yetişkinlerin de vazgeçemediği alışkanlıklarıyla mücadelede de yardımcı oluyor.

Ancak, sabır taşını kullanmadan önce bir hekim önerisi almak önemli.

Taşı hafifçe ıslatıp nemlendirmek ve ardından meme uçlarına sürmek gerekiyor. Kullanımdan sonra ise meme uçlarının yıkanması tavsiye ediliyor.

Sabır taşı genellikle bebekler ve çocuklar için tercih ediliyor. Ancak, yetişkinlerin tırnak yeme gibi alışkanlıklarından kurtulmak için de kullanılabiliyor.

Bu durumda, taş parmak uçlarına sürülerek etkili oluyor. Ancak, aşırı kullanımın faydadan çok zarar getirebileceği unutulmamalı.