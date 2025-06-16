Bu testi geçenler zekada Einstein’ı solluyor! Geyiği 9 saniyede bulan dahi sayılıyor

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Yüzyıllardır insanların dikkatini çeken bu görsel bulmacalar, ilk olarak gazetelerin eğlencelik köşelerinde karşımıza çıktı.

Bugün ise sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılıyor, yorumlanıyor ve tartışılıyor.

Görünüşte sadece eğlence olarak görülen bu illüzyonlar, aslında beynimizin nasıl çalıştığını anlamak için bilim dünyasında da mercek altına alınıyor.

Optik yanılsamaların en ilgi çekici yönü, gerçeklik algımızla oynamaları. Zekanızı sınayacak bir optik illüzyonla karşınızdayız.

Bu testi 9 saniyede çözebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde bir orman sahnesi yer alıyor. İçinde gizlenen bir geyik var.

Göreviniz gizlenen geyiği 9 saniye içinde bulmak.

Resmi yaklaştırın ve her köşesini inceleyin. Geyiği bulduysanız tebrik ederiz.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik.