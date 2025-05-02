Bu tohumları yan yana ekin, mahsul fışkırıyor...

Yağmur Uçar

Yan yana ekildiğinde daha çok ve hızlı büyüyen bitkiler genellikle birbirini destekleyen, "komşu bitkiler"olarak bilinir.

Bahçe işlerine meraklı iseniz, komşu bitkileri bilmenizde fayda var.

Bazı kombinasyonlar yan yana büyüdükçe daha verimli ve sağlıklı bir yol kat eder.

Peki; hangi tohumlar yan yana ekilir? İşte o liste...

1. Mısır – Fasulye – Kabak (Üç Kız Kardeş Tekniği)

Mısır dikey destek sağlar.

Fasulye azot bağlayarak toprağı zenginleştirir.

Kabak geniş yapraklarıyla toprağı gölgelendirerek nemi korur ve yabani otları bastırır.

2. Domates – Fesleğen – Marul

Fesleğen, domatesin büyümesini teşvik eder ve zararlıları uzaklaştırır.

Marul, domatesin gölgesinden faydalanarak serin kalır ve hızlı büyür.

3. Havuç – Soğan / Sarımsak

Soğan ve sarımsak, havucun çevresindeki zararlıları uzaklaştırır.

Her iki bitki de toprağın farklı derinliklerinde büyüdüğü için alanı verimli kullanır.

4. Ispanak – Turp – Marul

Hızlı büyüyen bu sebzeler kısa sürede hasat edilebilir.

Genellikle ilkbahar veya sonbahar gibi serin havalarda birlikte iyi sonuç verirler.

5. Bezelye – Havuç

Bezelye toprağa azot sağlar, havuç da bu zenginleştirilmiş topraktan faydalanarak daha hızlı büyür.