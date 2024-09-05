Bu üç besini karıştırıp tüketin, faydalarına inanamayacaksınız... Isırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımının faydalarını duyan inanamıyor. İşte bu üç besinin birleşmesiyle elde edilen karışımın faydaları...

Editör: Hüseyin Topuz

Alternatif tıbbın güçlü unsurlarından biri olan ısırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı, yüzyıllardır doğal bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Her biri tek başına da çok faydalı olan bu besinlerin birleşimi, tam anlamıyla bir vitamin kaynağı olarak işlev görür.

Özellikle bal ve ısırgan tohumu karışımı, uzun yıllardır kan temizleyici olarak tercih edilmektedir.

Hatta bazı aktarlarda bu karışım hazır olarak satılmaktadır. Evde hazırlamak için ısırgan otu tohumlarını bir havanda ezip toz haline getirin ve saf balla karıştırarak üç gün buzdolabında bekletin. Daha sonra her gün bir kaşık bu karışımdan tüketebilirsiniz.

Peki ısırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı ne işe yarar? İşte bu karışım hakkında merak edilenler.

- Bağırsakların fonksiyonlarını düzenler.

- Kabızlık ve ishalin önüne geçer.

- Mide asidinin artmasını önleyerek reflü ve gastirit ya da yemek şişkinlik gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

- Kadınlarda düzensiz adet kanamalarını düzenlerken aynı zamanda şiddetli sancı ve krampların yaşanmasının önüne geçer.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücut direncini artırır.

- Karaciğer, safra kesesi ve akciğer organlarının toksinlerde arınmasını sağlar.

- Düzenli tüketildiğinde hücreleri yenileyerek cildin daha parlak olmasını sağlar.

- Saç köklerini güçlendirerek dökülme ve kepeklenmeyi önler.