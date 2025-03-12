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Kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte, gün ışığından daha fazla yararlanmak adına geri alınan saatler, mevsim geçişleriyle birlikte yeniden düzenleniyor.

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınıyor.

2016 yılından bu yana Türkiye’de yaz saati uygulaması olmasa da her yıl milyonlarca kişi tarafından yaz saati uygulamanın olup olmayacağı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Bu kapsamda 2025 yılında saatlerin iler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Bu yıl saatler ileri alınacak mı? 2025 Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Birçok Avrupa ülkesinde saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınmaya devam ederken Türkiye’de saatler ileri alınmıyor.

8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi.

Söz kararname ile birlikte, 2016 yılından bu yana Türkiye’de devam eden kış saati uygulaması kapsamında bu yılda saatler 1 saat ileri alınmayacak.