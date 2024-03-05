Bu yöntemle halıda kıl tüy kalmayacak! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

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Dökülen saçlar, tüyler, kıllar özellikle evcil hayvanların olduğu evlerde halıları temizlemek zor olabilir.
Elektrik süpürgesinin gücü bütün kıl ve tüyü çekmeye yetmediği noktada, gözünüz korkmasın.
Halıyı pırıl pırıl yapacak çok basit ve ucuz bir yöntem bulunuyor.
Kimsenin bilmediği bu ipucu sayesinde kıl tüy kalmayacak.
Bulaşık süngeri
Bulaşık süngerinin yeşil keçe yeri ile halıdaki kılları kolayca toplayabilirsiniz.
Süngeri suya batırıp kılların üzerine bastırınız ve aşağı doğru kaydırarak kılları toplayınız.
Topladığınız kılları bir eliniz ile süngerden temizleyiniz ve çöpe atınız.