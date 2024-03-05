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Bu yöntemle halıda kıl tüy kalmayacak! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Bu yöntemle halıda kıl tüy kalmayacak! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez... Halıya biriken kıl ve tüyleri bir çırpıda toplamak imkansız gibi gelmesin. Çok basit bir yöntemle halınız pırıl pırıl olacak.