Bu yöntemle Kanlıca yoğurdu oluyor; Taş gibi ve sulanmıyor...

Yağmur Dinç

Kanlıca yoğurdu, İstanbul'un Kanlıca mahallesine ait tarihi doğal yoğurttur.

Yoğurdunu kendi mayalayanlar, bu kıvamı elde etmek için ipuçlarını araştırıyor.

Sütlü ve koyu kıvamıyla diğer yoğurtlardan ayrılan bu özel tat, aslında çok basit.

İşte taş gibi ve sulanmayan yoğurt formülü...

KANLICA YOĞURDUNUN SIRRI

Tam yağlı inek sütü, yoğurdun kremamsı kıvamını sağlar.

Sütü kaynatıp 40-45 dereceye soğutun. Bu sıcaklık, mayalanma için idealdir.

Canlı probiyotik maya ya da organik yoğurt kullanarak daha kıvamlı sonuç alırsınız.

Yoğurdu sıcak bir ortamda 6-8 saat mayalayın. Çok sıcak olmamalıdır. Mayalama sırasında yoğurdu karıştırmayın, kıvamını bozar.

Yoğurdu birkaç saat buzdolabında soğutun, daha yoğun kıvamlı olur.

Yoğurdu daha kremamsı yapmak için sütün içine az miktarda krema ekleyebilirsiniz.