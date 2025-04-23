Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken üniversiteler ve okullar tatil olacak.

Kapalı olan kurumlar arasında bankaların olup olmadığı, çalışma saatlerinin bugün nasıl olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

İnternet bankacılığı üzerinden yapılamayan işlemler için şubeye gidecek olan vatandaşların gündeminde bugün bankaların açık olup olmadığı yer alıyor. Peki, Bugün (23 Nisan) bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar da hizmet vermeyecek. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü açılacak.