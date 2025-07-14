Bugün altın ne kadar? 14 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.345 TL
Satış: 4.346 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.900 TL
Satış: 7.056 TL
Yarım altın
Alış: 13.757 TL
Satış: 14.112 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.597 TL
Satış: 29.029 TL