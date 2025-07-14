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Bugün altın ne kadar? 14 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 14 Temmuz 2025 güncel altın kuru fiyatları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 09:46
Bugün altın ne kadar? 14 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.345 TL

Satış: 4.346 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.900 TL

Satış: 7.056 TL

Yarım altın

Alış: 13.757 TL

Satış: 14.112 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 28.597 TL

Satış: 29.029 TL

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