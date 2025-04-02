Bugün bankalar açık mı? 2 Nisan 2025 özel ve kamu bankaları...

Ramazan Bayramı tatilinin akabinde bugün bazı vatandaşlar işbaşı yaptı.
Ancak idari tatil ise 9 güne çıkarıldığından kamu kurum ve kuruluşları tatile devam ediyor.
Bankada işi olan vatandaşlar ise "bugün bankalar açık mı" sorusunu gündeme taşıyor.
Para çekme-gönderme işi olanlar, "2 Nisan kamu-özel bankalar açık mı, kapalı mı" merak ediyor.
İşte bugün bankaların mesai saatleri...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI
Bankaların çalışma saatleri genellikle hafta içi her gün 09:00 – 17:00 arasındadır. Öğle arası saatleri ise 12:30 – 13:30 olarak belirlenmiştir.
Kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Bu süre zarfında bankalar hizmet vermeyecek ve şubeler kapalı olacak.
Bankacılık işlemleri, 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.
Özel bankalar ise bayramın hemen akabinde yani 2 Nisan'dan itibaren açık olacak.