Bugün bankalar kapalı mı, ne zaman açılacak? 15 Temmuz 2025 özel ve kamu bankaları... 15 Temmuz dolayısı ile birçok kurum ve kuruluş resmi tatil yapıyor. Bankada işi olan vatandaşlar ise bugünkü çalışma saatlerini araştırıyor. Peki; bugün bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? İşte özel ve kamu bankaları mesai saatleri...