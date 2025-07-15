Bugün bankalar kapalı mı, ne zaman açılacak? 15 Temmuz 2025 özel ve kamu bankaları...

Her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak anılıyor.
Bu kapsamda birçok kamu kurumu ve özel kuruluş faaliyetlerine ara verirken, bankada işi olan vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Bankaların çalışma saatleri, sabah saatlerinden itibaren gündemde.
Peki; bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Ne zaman açılacak? İşte bilgiler...
15 TEMMUZ 2025 BANKALAR AÇIK MI
15 Temmuz 2025 Pazartesi günü tüm bankalar kapalı olacak.
16 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla bankalar normal mesai saatlerine geri dönecek.
Kamu ve özel bankalar 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.