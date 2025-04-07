Bugün başladı! Satılık konut ilanlarında o zorunluluk devreye alındı: Milyonlarca lira ceza ödenecek

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Ticaret Bakanlığı tarafından atılan yeni bir adımla birlikte 7 Nisan Pazartesi itibariyle satılık konut ve iş yeri ilanları için Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu hale getirildi.

Piyasa denetimlerini güçlendirmek adına atılan bu adımla birlikte ilanlar yalnızca mülk sahipleri ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilebilecek.

1 Ocak 2025 itibariyle kiralık konutlar için uygulamaya alınan EİDS bugünden itibaren satılık konut ve iş yeri ilanları içinde zorunlu hale getirildi.

MİLYONLARCA LİRA CEZA KESİLECEK

Yeni sistemle birlikte, ilan sitelerinde yayınlanacak satılık gayrimenkul ilanlarının yalnızca mülk sahibi ya da onun e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği emlak danışmanı tarafından girilmesine izin verilecek. Bu sayede, piyasada fiyatları yapay şekilde yükselten sahte ilanların önü kesilecek.

EİDS’in ilk aşamasında kiralık konut ilanlarına yönelik uygulamada yapılan denetimlerde, yükümlülüklere uymayan iki ayrı ilan platformuna toplam 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin, satılık ilanlar için de sıkı şekilde sürdürüleceği bildirildi.