Bugün eczaneler açık mı, kapalı mıdır? 1 Ocak 2025 nöbetçi eczaneler

Yağmur Dinç

1 Ocak 2025, resmi tatiller takvimi arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yeni yılın ilk günü birçok kurumda tatil uygulanıyor.

Yılbaşı kutlaması sonrası eczaneye uğrayacak olanlar ise "Bugün eczaneler açık mı" sorusuna yanıt arıyor.

Eczaneler, resmi tatil günlerinde nöbetçilik sistemi ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, " 1 Ocak'ta eczaneler açık mı", "1 Ocak 2025 nöbetçi eczane listesi" gibi başlıklara yanıt araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

1 OCAK 2025 ECZANELER AÇIK MI

1 Ocak Pazartesi, resmi tatil kapsamına girdiği için eczaneler genel olarak kapalı olacak. Ancak, vatandaşların ilaç ve acil medikal ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ