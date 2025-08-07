Abone ol: Google News

Bugün gram altın ne kadar? 7 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 7 Ağustos 2025 güncel altın kuru fiyatları...

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 09:42
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.419 TL

Satış: 4.420 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.059 TL

Satış: 7.220 TL

Yarım altın

Alış: 14.074 TL

Satış: 14.441 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 29.256 TL

Satış: 29.698 TL

