Bugün gram altın ne kadar? 7 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.419 TL
Satış: 4.420 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.059 TL
Satış: 7.220 TL
Yarım altın
Alış: 14.074 TL
Satış: 14.441 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.256 TL
Satış: 29.698 TL