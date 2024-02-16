Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 16 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

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Altın fiyatlarını merak edenler internette güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın kaç lira' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 16 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.983,88 TL
Satış: 1.984,20 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.279,44 TL
Satış: 3.354,80 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.571,00 TL
Satış: 11.776,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.538,39 TL
Satış: 6.709,61 TL
Altın ons
Alış: 2.003,84 Dolar
Satış: 2.004,05 Dolar