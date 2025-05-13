Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 13 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 4.058 TL
Satış: 4.059 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.542 TL
Satış: 6.691 TL
Yarım altın
Alış: 13.045 TL
Satış: 13.382 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.158 TL
Satış: 27.568 TL