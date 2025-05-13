Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 13 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 4.058 TL

Satış: 4.059 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.542 TL

Satış: 6.691 TL

Yarım altın

Alış: 13.045 TL

Satış: 13.382 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.158 TL

Satış: 27.568 TL