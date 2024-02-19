Bugün hangi maçlar oynanacak? 19 Şubat 2024 Pazartesi maç programı

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19 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
19 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Konyaspor
20:00 Başakşehir FK - Kayserispor
TFF 1. Lig
14:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor
İngiltere Premier Lig
23:00 Everton - Crystal Palace
İspanya La Liga
23:00 Athletic Bilbao - Girona
Portekiz Premier Lig
23:15 Moreirense - Sporting Lizbon