Bugün hangi maçlar oynanacak? 19 Şubat 2024 Pazartesi maç programı Futbolseverler 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Pazartesi günü oynanacak maçların programı...

ensonhaber.com

19 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

19 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Konyaspor

20:00 Başakşehir FK - Kayserispor

TFF 1. Lig

14:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor

İngiltere Premier Lig

23:00 Everton - Crystal Palace

İspanya La Liga

23:00 Athletic Bilbao - Girona

Portekiz Premier Lig

23:15 Moreirense - Sporting Lizbon