Bugün hangi maçlar var? 15 Nisan 2024 Pazartesi maç programı..
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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 15 Nisan Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

17:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

19:30 Fiorentina - Genoa

20:00 Adanaspor - Bodrum FK

20:00 Alanyaspor - Galatasaray

21:45 Atalanta - Hellas Verona

22:00 Chelsea - Everton

22:00 Osasuna - Valencia