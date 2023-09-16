Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül 2023 Cumartesi maç programı..
ensonhaber.com

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz haftalarda başladı.

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

Milli aranın sona ermesinin ardından 16 Eylül 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül 2023 Cumartesi maç programı..

Spor Toto Süper Lig

17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

17:00 Kayserispor - Gaziantep FK

20:00 Galatasaray - Samsunspor

20:00 Adana Demirspor - Pendikspor

TFF 1. Lig

16:00 Erzurumspor FK - Altay

16:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor

19:00 Ümraniyespor - Çorum FK

19:00 Kocaelispor - Boluspor

İngiltere Premier Lig

14:30 Wolverhampton - Liverpool

17:00 Fulham - Luton Town

17:00 Aston Villa - Crystal Palace

17:00 Tottenham - Sheffield United

17:00 Manchester United - Brighton & Hove Albion

17:00 West Ham United - Manchester City

19:30 Newcastle United - Brentford

Fransa Ligue 1

18:00 Rennes - Lille

22:00 Lens - Metz

İspanya La Liga

15:00 Athletic Bilbao - Cadiz

17:15 Valencia - Atletico Madrid

19:30 Celta Vigo - Mallorca

22:00 Barcelona - Real Betis

Almanya Bundesliga

16:30 Freiburg - Borussia Dortmund

16:30 Wolfsburg - Union Berlin

16:30 Köln - Hoffenheim

16:30 Mainz 05 - Stuttgart

16:30 RB Leipzig - Augsburg

19:30 Bochum - Eintracht Frankfurt

İtalya Serie A

16:00 Juventus - Lazio

19:00 Inter - Milan

21:45 Genoa - Napoli