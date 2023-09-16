Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül 2023 Cumartesi maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Eylül 2023 Cumartesi gününün maç programı…

ensonhaber.com Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz haftalarda başladı. Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Milli aranın sona ermesinin ardından 16 Eylül 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor 17:00 Kayserispor - Gaziantep FK 20:00 Galatasaray - Samsunspor 20:00 Adana Demirspor - Pendikspor TFF 1. Lig 16:00 Erzurumspor FK - Altay 16:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor 19:00 Ümraniyespor - Çorum FK 19:00 Kocaelispor - Boluspor İngiltere Premier Lig 14:30 Wolverhampton - Liverpool 17:00 Fulham - Luton Town 17:00 Aston Villa - Crystal Palace 17:00 Tottenham - Sheffield United 17:00 Manchester United - Brighton & Hove Albion 17:00 West Ham United - Manchester City 19:30 Newcastle United - Brentford Fransa Ligue 1 18:00 Rennes - Lille 22:00 Lens - Metz İspanya La Liga 15:00 Athletic Bilbao - Cadiz 17:15 Valencia - Atletico Madrid 19:30 Celta Vigo - Mallorca 22:00 Barcelona - Real Betis Almanya Bundesliga 16:30 Freiburg - Borussia Dortmund 16:30 Wolfsburg - Union Berlin 16:30 Köln - Hoffenheim 16:30 Mainz 05 - Stuttgart 16:30 RB Leipzig - Augsburg 19:30 Bochum - Eintracht Frankfurt İtalya Serie A 16:00 Juventus - Lazio 19:00 Inter - Milan 21:45 Genoa - Napoli

Salih Demirgan

Seo Editor

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