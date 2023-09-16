Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül 2023 Cumartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz haftalarda başladı.
Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
Milli aranın sona ermesinin ardından 16 Eylül 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
17:00 Kayserispor - Gaziantep FK
20:00 Galatasaray - Samsunspor
20:00 Adana Demirspor - Pendikspor
TFF 1. Lig
16:00 Erzurumspor FK - Altay
16:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor
19:00 Ümraniyespor - Çorum FK
19:00 Kocaelispor - Boluspor
İngiltere Premier Lig
14:30 Wolverhampton - Liverpool
17:00 Fulham - Luton Town
17:00 Aston Villa - Crystal Palace
17:00 Tottenham - Sheffield United
17:00 Manchester United - Brighton & Hove Albion
17:00 West Ham United - Manchester City
19:30 Newcastle United - Brentford
Fransa Ligue 1
18:00 Rennes - Lille
22:00 Lens - Metz
İspanya La Liga
15:00 Athletic Bilbao - Cadiz
17:15 Valencia - Atletico Madrid
19:30 Celta Vigo - Mallorca
22:00 Barcelona - Real Betis
Almanya Bundesliga
16:30 Freiburg - Borussia Dortmund
16:30 Wolfsburg - Union Berlin
16:30 Köln - Hoffenheim
16:30 Mainz 05 - Stuttgart
16:30 RB Leipzig - Augsburg
19:30 Bochum - Eintracht Frankfurt
İtalya Serie A
16:00 Juventus - Lazio
19:00 Inter - Milan
21:45 Genoa - Napoli