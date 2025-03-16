Bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2025 Pazar maç programı...

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
16 Mart 2025 Pazar günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 16 Mart 2025 Pazar maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK
16:00 Göztepe - Eyüpspor
16:00 Hatayspor - Sivasspor
20:30 Fenerbahçe - Samsunspor
Premier Lig
16:30 Fulham - Tottenham
16:30 Arsenal - Chelsea
22:00 Leicester City - Manchester United
Serie A
14:30 Venezia - Napoli
17:00 Bologna - Lazio
18:00 Roma - Cagliari
20:00 Fiorentina - Juventus
22:45 Atalanta - Inter
Ligue 1
17:00 Lyon - Le Havre
19:15 Montpellier - Saint-Etienne
19:15 RC Strasbourg - Toulouse
19:15 Brest - Reims
22:45 PSG - Marsilya
La Liga
16:00 Leganes - Real Betis
18:15 Sevilla - Athletic Bilbao
20:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad
20:30 Osasuna - Getafe
23:00 Atletico Madrid - Barcelona
Bundesliga
17:30 Bochum - Eintracht Frankfurt
19:30 Heidenheim - Holstein Kiel
21:30 Stuttgart - Bayer Leverkusen