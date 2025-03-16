Bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2025 Pazar maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

16 Mart 2025 Pazar günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 16 Mart 2025 Pazar maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

16:00 Göztepe - Eyüpspor

16:00 Hatayspor - Sivasspor

20:30 Fenerbahçe - Samsunspor

Premier Lig

16:30 Fulham - Tottenham

16:30 Arsenal - Chelsea

22:00 Leicester City - Manchester United

Serie A

14:30 Venezia - Napoli

17:00 Bologna - Lazio

18:00 Roma - Cagliari

20:00 Fiorentina - Juventus

22:45 Atalanta - Inter

Ligue 1

17:00 Lyon - Le Havre

19:15 Montpellier - Saint-Etienne

19:15 RC Strasbourg - Toulouse

19:15 Brest - Reims

22:45 PSG - Marsilya

La Liga

16:00 Leganes - Real Betis

18:15 Sevilla - Athletic Bilbao

20:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad

20:30 Osasuna - Getafe

23:00 Atletico Madrid - Barcelona

Bundesliga

17:30 Bochum - Eintracht Frankfurt

19:30 Heidenheim - Holstein Kiel

21:30 Stuttgart - Bayer Leverkusen

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Hüseyin Topuz
Seo Editor