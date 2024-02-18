Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat 2024 Pazar maç programı

18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16:00 Pendikspor - Trabzonspor
16:00 Gaziantep FK - Samsunspor
19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
TFF 1. Lig
13:30 Bodrum FK - Altay
13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK
19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor
İtalya Serie A
14:30 Lazio - Bologna
17:00 Udinese - Cagliari
17:00 Empoli - Fiorentina
20:00 Frosinone - Roma
22:45 Monza - Milan
İngiltere Premier Lig
17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion
19:30 Luton Town - Manchester United
İspanya La Liga
16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid
18:15 Granada - Almeria
20:30 Mallorca - Real Sociedad
23:00 Real Betis - Deportivo Alaves
Fransa Ligue 1
15:00 RC Strasbourg - Lorient
17:00 Montpellier - Metz
17:00 Rennes - Clermont
17:00 Monaco - Toulouse
19:05 Reims - Lens
22:45 Brest - Marsilya
Almanya Bundesliga
17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt
19:30 Bochum - Bayern Münih