Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat 2024 Pazar maç programı Futbolseverler 18 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Pazar günü oynanacak futbol maçların programı..

ensonhaber.com

18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16:00 Pendikspor - Trabzonspor

16:00 Gaziantep FK - Samsunspor

19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

TFF 1. Lig

13:30 Bodrum FK - Altay

13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK

19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor

İtalya Serie A

14:30 Lazio - Bologna

17:00 Udinese - Cagliari

17:00 Empoli - Fiorentina

20:00 Frosinone - Roma

22:45 Monza - Milan

İngiltere Premier Lig

17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion

19:30 Luton Town - Manchester United

İspanya La Liga

16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid

18:15 Granada - Almeria

20:30 Mallorca - Real Sociedad

23:00 Real Betis - Deportivo Alaves

Fransa Ligue 1

15:00 RC Strasbourg - Lorient

17:00 Montpellier - Metz

17:00 Rennes - Clermont

17:00 Monaco - Toulouse

19:05 Reims - Lens

22:45 Brest - Marsilya

Almanya Bundesliga

17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

19:30 Bochum - Bayern Münih