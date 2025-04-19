Bugün hangi maçlar var? 19 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier Lig ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 19 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Sivasspor
16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19:00 Göztepe - Beşiktaş
TFF 1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor
16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor
19:00 Amed SK - Çorum FK
19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük
Premier Lig
17:00 Everton - Manchester City
17:00 West Ham United - Southampton
17:00 Crystal Palace - Bournemouth
17:00 Brentford - Brighton & Hove Albion
19:30 Aston Villa - Newcastle United
Serie A
16:00 Lecce - Como
19:00 Monza - Napoli
21:45 Roma - Hellas Verona
Ligue 1
18:00 PSG - Le Havre
20:00 Monaco - RC Strasbourg
22:05 Marsilya - Montpellier
La Liga
15:00 Rayo Vallecano - Valencia
17:15 Barcelona - Celta Vigo
19:30 Mallorca - Leganes
22:00 Las Palmas - Atletico Madrid
Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Bochum
16:30 Freiburg - Hoffenheim
16:30 Mainz 05 - Wolfsburg
16:30 Heidenheim - Bayern Münih
16:30 RB Leipzig - Holstein Kiel
19:30 Union Berlin - Stuttgart