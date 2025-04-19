Bugün hangi maçlar var? 19 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier Lig ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 19 Nisan 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Sivasspor

16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19:00 Göztepe - Beşiktaş

TFF 1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor

16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor

19:00 Amed SK - Çorum FK

19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük

Premier Lig

17:00 Everton - Manchester City

17:00 West Ham United - Southampton

17:00 Crystal Palace - Bournemouth

17:00 Brentford - Brighton & Hove Albion

19:30 Aston Villa - Newcastle United

Serie A

16:00 Lecce - Como

19:00 Monza - Napoli

21:45 Roma - Hellas Verona

Ligue 1

18:00 PSG - Le Havre

20:00 Monaco - RC Strasbourg

22:05 Marsilya - Montpellier

La Liga

15:00 Rayo Vallecano - Valencia

17:15 Barcelona - Celta Vigo

19:30 Mallorca - Leganes

22:00 Las Palmas - Atletico Madrid

Bundesliga

16:30 Werder Bremen - Bochum

16:30 Freiburg - Hoffenheim

16:30 Mainz 05 - Wolfsburg

16:30 Heidenheim - Bayern Münih

16:30 RB Leipzig - Holstein Kiel

19:30 Union Berlin - Stuttgart

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor