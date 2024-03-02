Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2024 Cumartesi maç programı

2 Mart 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
2 Mart 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16:00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19:00 Hatayspor - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü
13:30 Bodrum FK - Eyüpspor
16:00 Erzurumspor FK - Kocaelispor
19:00 Sakaryaspor - Manisa FK
Premier Lig
18:00 Brentford - Chelsea
18:00 Newcastle United - Wolverhampton
18:00 Tottenham - Crystal Palace
18:00 Fulham - Brighton & Hove Albion
18:00 Nottingham Forest - Liverpool
18:00 Everton - West Ham United
20:30 Luton Town - Aston Villa
La Liga
16:00 Sevilla - Real Sociedad
18:15 Rayo Vallecano - Cadiz
20:30 Getafe - Las Palmas
23:00 Valencia - Real Madrid
Serie A
17:00 Udinese - Salernitana
20:00 Monza - Roma
22:45 Torino - Fiorentina
Bundesliga
17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt
17:30 Bochum - RB Leipzig
17:30 Union Berlin - Borussia Dortmund
17:30 Darmstadt 98 - Augsburg
17:30 Mainz 05 - Mönchengladbach
20:30 Wolfsburg - Stuttgart
Fransa Ligue 1
19:00 Reims - Lille
23:00 Clermont - Marsilya