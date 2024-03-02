Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2024 Cumartesi maç programı Futbolseverler 2 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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2 Mart 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

2 Mart 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16:00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19:00 Hatayspor - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü

13:30 Bodrum FK - Eyüpspor

16:00 Erzurumspor FK - Kocaelispor

19:00 Sakaryaspor - Manisa FK

Premier Lig

18:00 Brentford - Chelsea

18:00 Newcastle United - Wolverhampton

18:00 Tottenham - Crystal Palace

18:00 Fulham - Brighton & Hove Albion

18:00 Nottingham Forest - Liverpool

18:00 Everton - West Ham United

20:30 Luton Town - Aston Villa

La Liga

16:00 Sevilla - Real Sociedad

18:15 Rayo Vallecano - Cadiz

20:30 Getafe - Las Palmas

23:00 Valencia - Real Madrid

Serie A

17:00 Udinese - Salernitana

20:00 Monza - Roma

22:45 Torino - Fiorentina

Bundesliga

17:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt

17:30 Bochum - RB Leipzig

17:30 Union Berlin - Borussia Dortmund

17:30 Darmstadt 98 - Augsburg

17:30 Mainz 05 - Mönchengladbach

20:30 Wolfsburg - Stuttgart

Fransa Ligue 1

19:00 Reims - Lille

23:00 Clermont - Marsilya