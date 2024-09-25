Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül 2024 Çarşamba maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile başlıyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda birbirinde heyecanlı maçlar oynanacak.

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 25 Eylül Cuma maç programı...

UEFA Avrupa Ligi

19:45 AZ Alkmaar - Elfsborg

19:45 Bodo/Glimt - Porto

22:00 Ludogorets Razgrad - Slavia Prag

22:00 Galatasaray - PAOK

22:00 Dynamo Kiev - Lazio

22:00 Midtjylland - Hoffenheim

22:00 Anderlecht - Ferencvaros

22:00 Manchester United - Twente

22:00 Fransa Nice v Real Sociedad

İspanya La Liga

20:00 Girona - Rayo Vallecano

22:00 Barcelona - Getafe

İngiltere Lig Kupası

21:45 Arsenal - Bolton Wanderers

22:00 Liverpool - West Ham United

İtalya Kupası

17:00 Pisa - Cesena

19:30 Udinese - Salernitana

22:00 Genoa - Sampdoria

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Hüseyin Topuz
Editör