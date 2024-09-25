Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül 2024 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile başlıyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda birbirinde heyecanlı maçlar oynanacak.
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 25 Eylül Cuma maç programı...
UEFA Avrupa Ligi
19:45 AZ Alkmaar - Elfsborg
19:45 Bodo/Glimt - Porto
22:00 Ludogorets Razgrad - Slavia Prag
22:00 Galatasaray - PAOK
22:00 Dynamo Kiev - Lazio
22:00 Midtjylland - Hoffenheim
22:00 Anderlecht - Ferencvaros
22:00 Manchester United - Twente
22:00 Fransa Nice v Real Sociedad
İspanya La Liga
20:00 Girona - Rayo Vallecano
22:00 Barcelona - Getafe
İngiltere Lig Kupası
21:45 Arsenal - Bolton Wanderers
22:00 Liverpool - West Ham United
İtalya Kupası
17:00 Pisa - Cesena
19:30 Udinese - Salernitana
22:00 Genoa - Sampdoria