Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos 2023 Pazar maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 futbol sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.
Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 27 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
19:15 Kayserispor - Samsunspor
19:15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21:45 Alanyaspor - Hatayspor
TFF 1. Lig
17:00 Keçiörengücü - Adanaspor
19:15 Boluspor - Şanlıurfaspor
21:45 Kocaelispor - Altay
Almanya Bundesliga
16:30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
18:30 Bayern Münih - Augsburg
İngiltere Premier Lig
16:00 Burnley - Aston Villa
16:00 Sheffield United - Manchester City
18:30 Newcastle United - Liverpool
Fransa Ligue 1
14:00 Rennes - Le Havre
16:00 Montpellier - Reims
16:00 RC Strasbourg - Toulouse
16:00 Clermont - Metz
18:05 Lorient - Lille
21:45 Nice - Lyon
İspanya La Liga
18:30 Villarreal - Barcelona
20:30 Valencia - Osasuna
22:30 Athletic Bilbao - Real Betis
İtalya Serie A
19:30 Fiorentina - Lecce
19:30 Juventus - Bologna
21:45 Napoli - Sassuolo
21:45 Lazio - Genoa