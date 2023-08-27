Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos 2023 Pazar maç programı..
ensonhaber.com

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 27 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

19:15 Kayserispor - Samsunspor

19:15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21:45 Alanyaspor - Hatayspor

TFF 1. Lig

17:00 Keçiörengücü - Adanaspor

19:15 Boluspor - Şanlıurfaspor

21:45 Kocaelispor - Altay

Almanya Bundesliga

16:30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

18:30 Bayern Münih - Augsburg

İngiltere Premier Lig

16:00 Burnley - Aston Villa

16:00 Sheffield United - Manchester City

18:30 Newcastle United - Liverpool

Fransa Ligue 1

14:00 Rennes - Le Havre

16:00 Montpellier - Reims

16:00 RC Strasbourg - Toulouse

16:00 Clermont - Metz

18:05 Lorient - Lille

21:45 Nice - Lyon

İspanya La Liga

18:30 Villarreal - Barcelona

20:30 Valencia - Osasuna

22:30 Athletic Bilbao - Real Betis

İtalya Serie A

19:30 Fiorentina - Lecce

19:30 Juventus - Bologna

21:45 Napoli - Sassuolo

21:45 Lazio - Genoa