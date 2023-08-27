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Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos 2023 Pazar maç programı.. Abone Olun

Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ağustos 2023 Pazar gününün maç programı…

ensonhaber.com Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 futbol sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı. Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 27 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 19:15 Kayserispor - Samsunspor 19:15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü 21:45 Alanyaspor - Hatayspor TFF 1. Lig 17:00 Keçiörengücü - Adanaspor 19:15 Boluspor - Şanlıurfaspor 21:45 Kocaelispor - Altay Almanya Bundesliga 16:30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 18:30 Bayern Münih - Augsburg İngiltere Premier Lig 16:00 Burnley - Aston Villa 16:00 Sheffield United - Manchester City 18:30 Newcastle United - Liverpool Fransa Ligue 1 14:00 Rennes - Le Havre 16:00 Montpellier - Reims 16:00 RC Strasbourg - Toulouse 16:00 Clermont - Metz 18:05 Lorient - Lille 21:45 Nice - Lyon İspanya La Liga 18:30 Villarreal - Barcelona 20:30 Valencia - Osasuna 22:30 Athletic Bilbao - Real Betis İtalya Serie A 19:30 Fiorentina - Lecce 19:30 Juventus - Bologna 21:45 Napoli - Sassuolo 21:45 Lazio - Genoa

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