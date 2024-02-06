Bugün hangi maçlar var? 6 Şubat 2024 Salı maç programı

6 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
6 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17:30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
18:00 Ürdün - Güney Kore
20:45 Galatasaray - Bandırmaspor
22:45 Sochaux - Rennes
22:45 Plymouth Argyle - Leeds United
22:45 Coventry - Sheffield Wednesday
22:45 Southampton - Watford
22:45 Bayer Leverkusen - Stuttgart
23:00 Mallorca - Real Sociedad