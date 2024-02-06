Bugün hangi maçlar var? 6 Şubat 2024 Salı maç programı
ensonhaber.com

6 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

6 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17:30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

18:00 Ürdün - Güney Kore

20:45 Galatasaray - Bandırmaspor

22:45 Sochaux - Rennes

22:45 Plymouth Argyle - Leeds United

22:45 Coventry - Sheffield Wednesday

22:45 Southampton - Watford

22:45 Bayer Leverkusen - Stuttgart

23:00 Mallorca - Real Sociedad