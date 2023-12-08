Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık 2023 Cuma maç programı...
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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi. Cuma günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden keyifli maçlar sizleri bekliyor.

Peki, 8 Aralık 2023 Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

20:00 Galatasaray - Adana Demirspor

İspanya La Liga

23:00 Getafe - Valencia

İtalya Serie A

22:45 Juventus Napoli

Almanya Bundesliga

22:30 Hoffenheim - Bochum

Fransa Ligue 1

23:00 Montpellier - Lens

Hollanda Eredivisie

22:00 Twente - Excelsior