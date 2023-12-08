Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık 2023 Cuma maç programı...

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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi. Cuma günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden keyifli maçlar sizleri bekliyor.
Peki, 8 Aralık 2023 Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
20:00 Galatasaray - Adana Demirspor
İspanya La Liga
23:00 Getafe - Valencia
İtalya Serie A
22:45 Juventus Napoli
Almanya Bundesliga
22:30 Hoffenheim - Bochum
Fransa Ligue 1
23:00 Montpellier - Lens
Hollanda Eredivisie
22:00 Twente - Excelsior