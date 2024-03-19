Bugün iftar saat kaçta? 19 Mart 2024 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan ayının ikinci salı gününde İslam alemi oruç ibadetini yerine getiriyor. Peki, 19 Mart 2024 iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakitleri...

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Ramazan-ı Şerif'te ilk haftayı geride bırakan Müslümanlar, bayrama gün sayıyor.

Oruç ibadetini yerine getiren Müminler, yemeğe ve suya iftar ile kavuşuyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 19 Mart 2024 Pazartesi illerin akşam ezanı ve iftar saatleri...

19 Mart 2024 iftar vakitleri

İstanbul: 19.22

Ankara: 19.06

İzmir: 19.29

İllere göre ezan saatleri