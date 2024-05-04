Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs 2024 Cumartesi maç takvimi Futbolseverler 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..

Trendyol Süper Lig

16:00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19:00 Samsunspor - Trabzonspor

19:00 Kayserispor Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig

19:00 Eyüpspor - Göztepe

Premier Lig

14:30 Arsenal - Bournemouth

17:00 Brentford - Fulham

17:00 Burnley - Newcastle United

17:00 Sheffield United - Nottingham Forest

19:30 Manchester City - Wolverhampton

La Liga

15:00 Real Sociedad - Las Palmas

17:15 Real Madrid - Cadiz

19:30 Girona - Barcelona

22:00 Mallorca - Atletico Madrid

Ligue 1

16:00 Le Havre - RC Strasbourg

18:00 Monaco - Clermont

20:00 Metz - Rennes

22:00 Brest - Nantes

Bundesliga

16:30 Werder Bremen - Mönchengladbach

16:30 Borussia Dortmund - Augsburg

16:30 Stuttgart - Bayern Münih

16:30 Wolfsburg - Darmstadt 98

19:30 Köln - Freiburg

Serie A

19:00 Monza - Lazio

21:45 Sassuolo - Inter