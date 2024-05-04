Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs 2024 Cumartesi maç takvimi

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.
Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..
Trendyol Süper Lig
16:00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19:00 Samsunspor - Trabzonspor
19:00 Kayserispor Fatih Karagümrük
TFF 1. Lig
19:00 Eyüpspor - Göztepe
Premier Lig
14:30 Arsenal - Bournemouth
17:00 Brentford - Fulham
17:00 Burnley - Newcastle United
17:00 Sheffield United - Nottingham Forest
19:30 Manchester City - Wolverhampton
La Liga
15:00 Real Sociedad - Las Palmas
17:15 Real Madrid - Cadiz
19:30 Girona - Barcelona
22:00 Mallorca - Atletico Madrid
Ligue 1
16:00 Le Havre - RC Strasbourg
18:00 Monaco - Clermont
20:00 Metz - Rennes
22:00 Brest - Nantes
Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Mönchengladbach
16:30 Borussia Dortmund - Augsburg
16:30 Stuttgart - Bayern Münih
16:30 Wolfsburg - Darmstadt 98
19:30 Köln - Freiburg
Serie A
19:00 Monza - Lazio
21:45 Sassuolo - Inter