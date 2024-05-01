Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs çalışma saatleri 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında vatandaşlar, bugün marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs günü marketler açık mı? İşte çalışma saatleri...

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1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Özellikle bugün gerçekleşecek olan yürüyüşler nedeniyle marketlerin çalışma saatleri konusu merak ediliyor.

A101, BİM, ŞOK gibi popüler marketlerin 1 Mayıs'ta açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri hakkındaki bilgiler, alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor.

Peki, bugün marketler açık mı? Kaça kadar açık? İşte merak edilenler…

1 Mayıs'ta marketler 2024

1 Mayıs resmi tatil olduğundan kamu kurumları ve bazı işyerleri çalışmayacak, ancak market ve AVM'ler için geçerli değil.

Market ve alışveriş merkezleri normal mesai saatlerine devam edecek.