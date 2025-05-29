Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüs, metro, metrobüs, vapur…

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Tarihin dönüm noktaları arasında yer alan 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin bu yıl 572. yıl dönümü kutlanıyor.

Bu kapsamda toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar bu özel gün nedeniyle toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

İstanbul genelinde konserlerin ve yürüyüşlerin düzenleneceği bu günde toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama geldi. Peki, 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?

BUGÜN (29 MAYIS) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkartı sahipleri ücretsiz seyahat edebilecek.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.